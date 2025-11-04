Özel’e karşı liste hazırlığı!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 39. Olağan Kurultay öncesi parti içi gerilim giderek artıyor. Muhalif kanat hazırlıklarını hızlandırırken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin, Genel Başkan Özgür Özel’in listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmeye hazırlandıkları iddia ediliyor. Öte yandan, bir önceki kurultayda “oy karşılığı menfaat” sağlandığı iddialarına ilişkin davanın 13 Ocak tarihine ertelendiği öğrenildi.

