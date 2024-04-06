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Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı! Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı!

DHA
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Giriş: 06.04.2024 20:34
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, motosiklete çarparak takla attı. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.
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