Emekli ve asgari ücretliye yıl sonu düzenlemesi

Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü yıl sonunda yapılması beklenen düzenlemelere çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik açıklamasının ardından Meclis'teki bütçe maratonu sonrası yeni adımların gündeme gelmesi bekleniyor. Emekliler için seyyanen zam ve refah payı seçenekleri değerlendirilirken, asgari ücrette istihdam ve işveren maliyetleri gözetilerek yeni rakamın belirlenmesi hedefleniyor. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, masadaki formülleri ve düzenlemelerin takvimini aktardı.