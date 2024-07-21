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Otomobil göle düştü: 3 kişi kayboldu

Otomobil göle düştü: 3 kişi kayboldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 14:27
Güncelleme:21.07.2024 14:28
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Aydoğmuş'un kullandığı, içinde eşi Emine Aydoğmuş, 16 yaşındaki oğlu Batuhan ve 13 yaşındaki oğlu Mete Aydoğmuş'un olduğu otomobil Çatalan Batı Köprüsü'ne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Göle düşen otomobil kısa sürede suda batıp kayboldu. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine ait dalgıç polisler sevk edildi. Polisler otomobilin düştüğü yerde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmada 16 yaşındaki Batuhan'ın cenazesi çıkartıldı.
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