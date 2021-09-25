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Otobüs şoförü kalp masajı yapıp hayata döndürdü

DHA
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Giriş: 25.09.2021 09:17
Güncelleme:25.09.2021 09:21
Van Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, aracında kalp krizi geçiren yolcu Fahrettin Adıyan'ı (72) kalp masajı yapıp, güzergahını değiştirerek, hastaneye yetiştirdi. Hastanede de bekleyen Avar, Adıyan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrenince görevinin başına döndü.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait 121 numaralı Edremit- TOKİ otobüsünde seyahat eden Fahrettin Adıyan, aniden fenalaştı. Otobüs şoförü Mehmet Salih Avar ise aracı durdurup, yolcunun yanına giderek, kalp masajı yaptı. Avar, daha sonra tekrar direksiyon başına geçip, güzergahından çıkarak, hastane yoluna girdi. Yolcularla birlikte hızla Van Bölge ve Araştırma Hastanesi'ne giden şoför, Adıyan'ı sağlık görevlilerine teslim etti. Bir süre de hastane önünde bekleyen Avar, Fahrettin Adıyan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrenince yeniden görevinin başına döndü.

'İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE MUTLU OLDUM'

Yaşananları anlatan Mehmet Salih Avar, Sağlıkçı arkadaşlar geldiler, hemen ilgilendiler. O an diğer yolcuların tepkileri çok iyiydi sonra hastanın durumunun iyi olduğunu öğrenince çok mutlu oldum" diye konuştu.
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