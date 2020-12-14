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Ötmeyi bayılmak sandı! Öterken bayılan horoz görenleri hayrete düşürdü

İHA
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Giriş: 14.12.2020 15:53
Son dakika haberi... Denizli'nin tescilli horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayıldı. Horuzun bayılana kadar öttüğü görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte öterken bayılan horozun görenleri hayrete düşüren o görüntüleri...

Son dakika haberi... Denizli'nin tescilli horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayıldı. Horuzun bayılana kadar öttüğü görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte öterken bayılan horozun görenleri hayrete düşüren o görüntüleri...

Öterken bayılan horoz görenleri hayrete düşürdü! Bayılana kadar öttüğü anlar sosyal medyayı salladı ÖTERKEN BAYILAN HOROZ GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ! BAYILANA KADAR ÖTTÜĞÜ ANLAR SOSYAL MEDYAYI SALLADI
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