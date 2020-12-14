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Ötmeyi bayılmak sandı! Öterken bayılan horoz görenleri hayrete düşürdü
Son dakika haberi... Denizli'nin tescilli horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayıldı. Horuzun bayılana kadar öttüğü görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte öterken bayılan horozun görenleri hayrete düşüren o görüntüleri...
Son dakika haberi... Denizli'nin tescilli horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayıldı. Horuzun bayılana kadar öttüğü görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte öterken bayılan horozun görenleri hayrete düşüren o görüntüleri...