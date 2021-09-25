KPSS 2020 başvuru ve sınav takvimi için araştırmalar başladı. Yeni yıla girmemize kısa süre kala gözler KPSS sınavlarına çevrildi. Bu sene lisans düzeyinde gerçekleştirilen KPSS, 2022 yılında ortaöğretim (lise mezunu), ön lisans ve lisans düzeyinde yapılacak. KPSS sınavlarına başvuru yapmak isteyen adaylar heyecan içinde başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, ÖSYM 2022 KPSS takvimi açıklandı mı? Lise mezunu, ön lisans ve lisans 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...