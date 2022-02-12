12 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Osmanlı medeniyetinin naif yüzü: Sebiller! Şerbet ikram edilirdi

Osmanlı medeniyetinin naif yüzü: Sebiller! Şerbet ikram edilirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2022 10:43
Osmanlı İmparatorluğu'nun şehir yaşamındaki medeniyet izlerinden birini getirdi ekranlara A Haber. Halkın su ihtiyacını karşılamak için yapılan çeşmelerden bazılarının yanında bir de sebil bulunurdu ve bu sebillerin maaşlı görevlileri olurdu. Kadınlar, hastalar, çocuklar, yaşlılar çeşmeden eğilerek su almasın diye onlara suyu sebilciler ikram ederdi. İşte o eserlerden biri de Eyüpsultan'daki Mihrişah Valide Sultan Sebili.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hırsızlar Bu kadarına da pes dedirtti!
Hırsızlar "Bu kadarına da pes " dedirtti!
Gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu
Gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu
Osmanlı’nın naif yüzü: Sebiller!
Osmanlı'nın naif yüzü: Sebiller!
Tomografi odasını birbirine kattılar!
Tomografi odasını birbirine kattılar!
Şoke eden olay! 3 kişi ölü bulundu
Şoke eden olay! 3 kişi ölü bulundu
İstanbul’da yangın faciası!
İstanbul'da yangın faciası!
Sait Uçar’ın cenazesinde büyük saygısızlık
Sait Uçar'ın cenazesinde büyük saygısızlık
Güngören’de iş yeri yangını
Güngören'de iş yeri yangını
Rehin aldı, ağzına silah soktu, gecelik giydirdi
Rehin aldı, ağzına silah soktu, gecelik giydirdi
Acılı baba dağdaki çocuklara seslendi!
Acılı baba dağdaki çocuklara seslendi!
Korkutan yangın! Patlamalar meydana geldi
Korkutan yangın! Patlamalar meydana geldi
İşte Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz hali
İşte Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz hali
Daha Fazla Video Göster