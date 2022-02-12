Osmanlı medeniyetinin naif yüzü: Sebiller! Şerbet ikram edilirdi

Osmanlı İmparatorluğu'nun şehir yaşamındaki medeniyet izlerinden birini getirdi ekranlara A Haber. Halkın su ihtiyacını karşılamak için yapılan çeşmelerden bazılarının yanında bir de sebil bulunurdu ve bu sebillerin maaşlı görevlileri olurdu. Kadınlar, hastalar, çocuklar, yaşlılar çeşmeden eğilerek su almasın diye onlara suyu sebilciler ikram ederdi. İşte o eserlerden biri de Eyüpsultan'daki Mihrişah Valide Sultan Sebili.

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