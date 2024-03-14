Oruçluyken baş ağrısı neden olur? Uzmanından kritik tavsiyeler

Ramazan ayında oruçla birlikte uzun süre aç ve susuz kalmak baş ağrısına, halsizliğe ve yorgunluğa neden olabiliyor. Uzmanlar ise baş ağrısının önüne geçebilmenin en önemli yolunun sahurda iyi ve dengeli beslenmekten geçtiğini belirtiyor.

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