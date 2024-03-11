11 Mart 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Oruç tutmanın faydaları neler? Oruç tutulduğunda vücutta neler değişir?
Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir arınma olarak bilinir. Ancak oruç tutmanın sadece ruhsal değil, fizikselde pek çok faydası da var. Peki oruç tutmanın sağlığa faydaları neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan iç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya değerlendirdi.