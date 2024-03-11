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Oruç tutmanın faydaları neler? Oruç tutulduğunda vücutta neler değişir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 16:50
Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir arınma olarak bilinir. Ancak oruç tutmanın sadece ruhsal değil, fizikselde pek çok faydası da var. Peki oruç tutmanın sağlığa faydaları neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan iç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya değerlendirdi.
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Oruç tutmanın faydaları neler?
Oruç tutmanın faydaları neler?
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