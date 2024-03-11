Oruç tutmanın faydaları neler? Oruç tutulduğunda vücutta neler değişir?

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir arınma olarak bilinir. Ancak oruç tutmanın sadece ruhsal değil, fizikselde pek çok faydası da var. Peki oruç tutmanın sağlığa faydaları neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan iç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya değerlendirdi.

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