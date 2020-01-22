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22.01.2020
Ordu'da grip teşhisi konulan Yener Demir hayatını kaybetti
38 yaşındaki Yener Demir, yaşadığı Ordu'da grip olduğu için hastaneye gitmişti. Grip teşhisi konulan Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan canlı yayında aktardı.
Ordu'da Gürgentepe ilçesi esnafından Yener Demir (38), grip teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gürgentepe'de esnaflık yapan Yener Demir, rahatsızlanınca kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Grip teşhisiyle tedaviye alınan Demir, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Yener Demir'in cenazesi, ilçede öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Demir'in kesin ölüm nedeninin, Ankara'ya gönderilen tahlil sonuçlarıyla ortaya çıkacağı belirtildi.
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