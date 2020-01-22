Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı yayında grip (İnfluenza) açıklaması! İnflulenza belirtileri neler? |Video

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında grip (İnfluenza) vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, grip (İnfluenza H1N1 domuz gribi) vakalarının yarısının bu virüs tarafından olduğunu, bunun rutin mevsimsel bir grip olduğunun altını çizdi ve tedirgin olunmaması gerektiğinin söyledi. Tedavi sürecinde ilk 48 saatin önemli olduğunu söyleyen Koca, gripten nasıl korunulacağına dair tavsiyelerde bulundu. Peki grip ile infulenza arasında nasıl bir fark var? İnfulenza belirtileri neler? Ekim-Kasım aylarında yaptırılacak olan grip aşısı bu hastalığı etkiler mi? Grip aşısı yaptırılmalı mı? Bakan Koca canlı yayında açıkladı.

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında grip (İnfluenza) vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, grip (İnfluenza H1N1 domuz gribi) vakalarının yarısının bu virüs tarafından olduğunu, bunun rutin mevsimsel bir grip olduğunun altını çizdi ve tedirgin olunmaması gerektiğinin söyledi. Tedavi sürecinde ilk 48 saatin önemli olduğunu söyleyen Koca, gripten nasıl korunulacağına dair tavsiyelerde bulundu. Peki grip ile infulenza arasında nasıl bir fark var? İnfulenza belirtileri neler? Ekim-Kasım aylarında yaptırılacak olan grip aşısı bu hastalığı etkiler mi? Grip aşısı yaptırılmalı mı? Bakan Koca canlı yayında açıkladı.