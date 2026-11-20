Üçlü zirvenin perde arkasında neler yaşandı? Ticarette uzlaşı, Ukrayna ve İran'da belirsizlik

A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Trump, Putin ve Şi Cinping'in bir araya geldiği belirtilen zirveye ilişkin değerlendirmeleri aktardı. APEC Liderler Bildirisi ve Şenzen Vizyonu kapsamında ticaret, bağlantısallık ve inovasyon alanlarında iş birliği kararları alındığı ifade edilirken, devlet adamlarının dokunulmazlığına ilişkin uzlaşı iddiası dikkat çekti. Ukrayna ve İran krizlerinde ise somut bir yol haritası ortaya konulamadığı belirtildi.