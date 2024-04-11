Ölüme yolculuk! Makas atarak ilerleyen sürücü kameralar böyle yansıdı

Siirt Çevre yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 BA 617 plakalı otomobil, trafiğin aktığı yolda makas atarak ilerledi. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayda alan sürücünün, “Sol boş, kasten sağa geçiyor ki sollama yapsın. Bak bak, seyret. Kendini herhalde öyle mutlu hissediyor” dediği duyuldu.

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