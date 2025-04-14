Ölüm tehditleri savuran magandaya 12 bin lira ceza

İstanbul'da hemen hemen her gün yaşanan bir olayın haberi var sırada. Ama bunu diğerlerinden farklı kılan başroldeki magandanın yanında eşinin hatta çocuğunun da olması. Emniyet şeridi ihlali yapan o trafik eşkıyası öylesine rahattı ki kendisini uyaran sürücüye önce hakaretler savurdu ardından ölümle tehdit etti.

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