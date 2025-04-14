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Ölüm tehditleri savuran magandaya 12 bin lira ceza

Ölüm tehditleri savuran magandaya 12 bin lira ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.04.2025 15:48
İstanbul'da hemen hemen her gün yaşanan bir olayın haberi var sırada. Ama bunu diğerlerinden farklı kılan başroldeki magandanın yanında eşinin hatta çocuğunun da olması. Emniyet şeridi ihlali yapan o trafik eşkıyası öylesine rahattı ki kendisini uyaran sürücüye önce hakaretler savurdu ardından ölümle tehdit etti.
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Ölüm tehditleri savuran magandaya 12 bin lira ceza
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