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Oltayla yakaladıkları köpekbalığını 'lütfen bir daha gelme' diyerek denize bıraktı

DHA
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Giriş: 07.04.2022 17:01
Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçeleri arasında sınır olan Alara Çayı'nın denize döküldüğü yerde oltayla köpek balığı yakalayan balıkçı, 'Lütfen bir daha gelme' diyerek denize bıraktı.
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