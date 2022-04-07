07 Nisan 2022, Perşembe
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Oltayla yakaladıkları köpekbalığını 'lütfen bir daha gelme' diyerek denize bıraktı
Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçeleri arasında sınır olan Alara Çayı'nın denize döküldüğü yerde oltayla köpek balığı yakalayan balıkçı, 'Lütfen bir daha gelme' diyerek denize bıraktı.