Ölmeden önce kızına vasiyet etti: ’Baban savaş yaptı

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürülen Fadim Temirhanoğulları’nın, cinayetten önce kızına “Eğer öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır” dediği ortaya çıktı. Katil zanlısı Savaş Temirhanoğulları hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

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