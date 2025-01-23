23 Ocak 2025, Perşembe

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Ölmeden önce kızına vasiyet etti: ’Baban savaş yaptı

Ölmeden önce kızına vasiyet etti: 'Baban savaş yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.01.2025 21:00
Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürülen Fadim Temirhanoğulları’nın, cinayetten önce kızına “Eğer öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır” dediği ortaya çıktı. Katil zanlısı Savaş Temirhanoğulları hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.
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Ölmeden önce kızına vasiyet etti: ’Baban savaş yaptı
Ölmeden önce kızına vasiyet etti: ’Baban savaş yaptı
Ölmeden önce kızına vasiyet etti: 'Baban savaş yaptı
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