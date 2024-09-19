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Okul bahçesinde arkadaşını bıçakla tehdit etti

Okul bahçesinde arkadaşını bıçakla tehdit etti

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 15:13
Karabük'te bir ortaokul öğrencisi, arkadaşlarına bıçakla saldırarak tehditlerde bulundu.  Akran zorbalığı bir velinin cep telefonuyla kaydedildi.
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