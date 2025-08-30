30 Ağustos 2025, Cumartesi

Okul alışverişi başladı! Çanta, defter, kalem, boya kalemi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 21:14
Okullar pazartesi günü açılıyor ve aileler, çocuklarının eksiksiz bir şekilde ders başı yapabilmesi için alışverişe çıktı. Bu yıl ilkokul öğrencilerinin çanta ve kırtasiye masrafları merak konusu oldu. Arkadaşlarımız, piyasadaki en uygun fiyatlı ürünlerden, lüks ve pahalı seçeneklere kadar tüm fiyatları sizin için araştırdı. Alışveriş sırasında aileler hem kaliteyi hem de bütçeyi gözeterek tercihlerini yapıyor. Bu sezon okul alışverişi, ekonomik koşullar nedeniyle birçok aile için planlama gerektiriyor.
