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Öfkeli koca boşanma aşamasındaki eşine saldırdı!

Öfkeli koca boşanma aşamasındaki eşine saldırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 21:08
İstanbul Mecidiyeköy’deki bir alışveriş merkezi, savaş alanına döndü. Boşanma aşamasındaki eşini, bir başka adamla aynı masada gören koca dehşet saçtı. Güvenlik görevlileri saldıganı güçlükle uzaklaştırdı.
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