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Nisan ayında erkenci kayısı hasadı! Kilosu 150 TL’den satılıyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 20.04.2024 15:11
Türkiye'de her yıl ilk kayısı hasadı Mersin'de yapılıyor. Erken kayısı hasadı nisan ayı sonuna kadar devam edecek. Dalında 40, markette ise 100 ila 150 lira arasında satılıyor.
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