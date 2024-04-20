Nisan ayında erkenci kayısı hasadı! Kilosu 150 TL’den satılıyor

Türkiye'de her yıl ilk kayısı hasadı Mersin'de yapılıyor. Erken kayısı hasadı nisan ayı sonuna kadar devam edecek. Dalında 40, markette ise 100 ila 150 lira arasında satılıyor.

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