Nesli tehlike altında! Kastamonu'da su samuru böyle görüntülendi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Gökırmak’ta nesli tehlike altında olan olan su samuru görüldü. Görüntüde su samurunun bir süre yağışlı hava sebebiyle çamurlanan ve bulanık hale gelen Gökırmak’ta suyun yüzeyinde yüzdüğü görülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN