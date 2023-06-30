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Nesli tehlike altında! Kastamonu'da su samuru böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 30.06.2023 14:22
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Gökırmak’ta nesli tehlike altında olan olan su samuru görüldü. Görüntüde su samurunun bir süre yağışlı hava sebebiyle çamurlanan ve bulanık hale gelen Gökırmak’ta suyun yüzeyinde yüzdüğü görülüyor.
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