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Narin cinayetinde HTS kayıtları dava dosyasına girdi

Narin cinayetinde HTS kayıtları dava dosyasına girdi

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 15:03
Narin Güran cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da görülecek. Duruşmaya günler kala soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce baz analiz kayıtlarını reddeden tutuklu amca Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu gece cesedin bulunduğu dere yatağına gittiği tespit edildi. HTS kayıtları dava dosyasına girdi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan aktardı.
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