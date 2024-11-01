01 Kasım 2024, Cuma
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Narin cinayetinde HTS kayıtları dava dosyasına girdi
Narin Güran cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da görülecek. Duruşmaya günler kala soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce baz analiz kayıtlarını reddeden tutuklu amca Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu gece cesedin bulunduğu dere yatağına gittiği tespit edildi. HTS kayıtları dava dosyasına girdi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan aktardı.