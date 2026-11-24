Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait helikopterde 5 askerimizin şehit olmasının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Acı haberi büyük üzüntüyle öğrendiğini belirten Başkan Erdoğan, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz milletimize başsağlığı diledi. Başkan Erdoğan, "Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun." ifadelerini kullandı.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr