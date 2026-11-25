En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Prof. Dr. Abdulkadir Develi A Haber'de zam senaryolarını anlattı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ocak zammına ilişkin olası senaryolar, A Haber ekranlarında yayımlanan Memleket Meselesi programında ele alındı. AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Develi, enflasyon tahminleri doğrultusunda en düşük emekli maaşının 26 bin TL, en düşük memur emekli maaşının ise 34 bin TL seviyesine ulaşabileceğini belirtti. Enflasyon farkına ilave 5 puanlık refah payı verilmesi durumunda en düşük emekli maaşının 27 bin 137 TL'ye yükselebileceği senaryosu da değerlendirildi. Programda kök maaş sorunu, alım gücünün korunması ve maaş artışlarını fırsata çevirmek isteyenlere karşı denetimlerin önemi de gündeme geldi.