Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da finans merkezine ikinci saldırı! 11 yaralı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun genel merkezine ev sahipliği yapan kentin en yüksek gökdeleni, bir haftadan kısa süre içinde ikinci kez hedef alındı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, olayı terör saldırısı olarak nitelendirirken Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırıda 11 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların 2'sinin Suudi, 2'sinin Hint, 3'ünün Nepal ve 4'ünün Mısır uyruklu olduğu belirtildi. 19 Kasım'da aynı kuleye düzenlenen saldırıda ise can kaybı yaşanmamıştı.