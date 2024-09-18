18 Eylül 2024, Çarşamba
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Narin cinayetinde cevapsız sorular ve sessizlik yemini
Narin cinayetinde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Sıcak gelişme Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklandı. Köyde ise ölüm sessizliği var. Herkes suskunluk yemini etmiş gibi. Birçok soru hala yanıtsız. Tabii bu suskunluk soruşturmanın seyrini etkileyen hatta kötü etkileyen bir durum. İşte o sorular…