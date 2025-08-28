28 Ağustos 2025, Perşembe

Namaz kıldırdığı sırada evi tamamen yandı

Namaz kıldırdığı sırada evi tamamen yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2025 20:40
Bayramiç ilçesi Üçyol köyünde yaşayan camii imamı Ömer Yerik'in öğle namazı vakti saat 13.30 sıralarında Üçyol Köyü Camiinde namaz kıldırdığı sırada kaldığı lojman evi alevlere teslim oldu. Lojman evinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve arazözlerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre evden hiçbir eşya kurtarılamadı.
