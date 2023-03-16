16 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! "9 şiddetinde gerçekleşebilir"

Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! "9 şiddetinde gerçekleşebilir"

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2023 09:26
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında uzmanların açıklamaları peş peşe geldi. Olası İstanbul depremi için uzmanların açıklamaları yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca büyük İstanbul depremi hakkında iddialar da yeniden gündeme geldi. "Yeni depremler olacak mı?" sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla sorgululanıyor. MTA tarafından Türkiye diri fay hattı için detaylar geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte konuya dair merak edilen detaylar...
Hazal’dan haber var! Annesinin oruç hikayesi
Hazal’dan haber var! Annesinin oruç hikayesi
9 şiddetinde gerçekleşebilir
"9 şiddetinde gerçekleşebilir"
Diyarbakır’da yola yıldırım düştü
Diyarbakır'da yola yıldırım düştü
Antalya’da kuzen dehşeti kamerada!
Antalya'da kuzen dehşeti kamerada!
Sular çekildi koyunlar otlamaya başladı
Sular çekildi koyunlar otlamaya başladı
Eski sevgiliden kanlı pusu kamerada!
Eski sevgiliden kanlı pusu kamerada!
Şeyma Biran cinayetinde çarpıcı ayrıntı
Şeyma Biran cinayetinde çarpıcı ayrıntı
Konteynerin sürüklenme anı kamerada
Konteynerin sürüklenme anı kamerada
Pınar Damar cinayetinde kan donduran ayrıntı!
Pınar Damar cinayetinde kan donduran ayrıntı!
Deprem bölgesinde yağışlar ne kadar sürecek?
Deprem bölgesinde yağışlar ne kadar sürecek?
Tarihi Balıklıgöl taştı
Tarihi Balıklıgöl taştı
Çarpıcı görüntüler! Böyle...
Çarpıcı görüntüler! Böyle...
Daha Fazla Video Göster