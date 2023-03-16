Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! "9 şiddetinde gerçekleşebilir"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında uzmanların açıklamaları peş peşe geldi. Olası İstanbul depremi için uzmanların açıklamaları yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca büyük İstanbul depremi hakkında iddialar da yeniden gündeme geldi. "Yeni depremler olacak mı?" sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla sorgululanıyor. MTA tarafından Türkiye diri fay hattı için detaylar geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte konuya dair merak edilen detaylar...