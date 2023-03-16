16 Mart 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! "9 şiddetinde gerçekleşebilir"
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında uzmanların açıklamaları peş peşe geldi. Olası İstanbul depremi için uzmanların açıklamaları yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca büyük İstanbul depremi hakkında iddialar da yeniden gündeme geldi. "Yeni depremler olacak mı?" sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla sorgululanıyor. MTA tarafından Türkiye diri fay hattı için detaylar geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte konuya dair merak edilen detaylar...