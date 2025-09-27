Müsilaj başladı, denizanaları öldü

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde balıkçıların kabusu haline gelen denizanaları bir gecede ölüp kıyıya vurdu. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, denizanalarının müsilaj nedeniyle öldüğünü ve denizde artık hiç görülmediğini belirtti. Onbinlerce denizanasının bir anda ortadan kaybolması balıkçılar arasında şaşkınlık yarattı.

