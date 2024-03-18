Mükemmel lezzetiyle yöresel tirit yemeği tarifi ve iftar sofrasında günün tatlısı: Sahine

İftar sofraları için alternatif lezzetleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. A Haber muhabiri Figen Koçak bugün de Şef Can Şaşkın'dan iki farklı tarif aldı. Tirit yemeği ve Sahine tatlısı. İşte püf noktaları...

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