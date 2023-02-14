Muhammet ve abisini çıkaran ekipler duygularını A Haber’e anlattı! Yaşlı amcanın sözleri Türkiye'yi ağlattı

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki Muhammet ve abisi 21 yaşındaki abisi Baki’yi enkazdan çıkaran ekipler duygularını A Haber’e anlattı. Türkiye’nin süper kahramanları içeride ses aldıktan sonra hızlı şekilde takviye ekiplerle çalışmaya başladıklarını ve işlerini yaptıklarını söylediler. Enkazda görev alan Azerbaycan kurtarma ekibindeki görevli, “2 saat önce bir ses alındı hepimiz buraya geldik. Biz burada 24 saattir çalışıyoruz. Yatmadan, uyumadan nöbetleşerek yardım ediyoruz. 2 kişiyi buradan sağ salim çıkardık.” dedi. DSİ ekipleri ile sarılarak bir vatandaşı çıkarmayı başaran TSK’da görevli teğmenimiz, “Çok mutluyuz, çok mutluyuz. 5 gündür bölgede görevdeyiz. Uzun uğraşlar sonucu vatandaşımızı çıkardık.” ifadelerini kullandı. Bölgede görevli ekip Kahramanmaraş halkının kendilerini ilk günden beri yalnız bırakmadığını belirterek halka teşekkür etti. Görevlinin bu sözlerine bölgedeki bir vatandaş, “Hepiniz birlik olup geldiniz buraya. Allah hepinizden razı olsun. Biz kardeşiz, bizim milletimiz var. Devletimiz var olsun. Akrabalarım ceset torbasında yatıyor. Ama buradan bir gencin sağ olarak çıkarılması bana yeter. Bu mutluluk bana yeter. Burada görev yapan herkes sağ olsun. Türkiye var olsun” diyerek karşılık verildi. O anlar herkesi ağlattı.

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