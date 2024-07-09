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Muhalefette SHP sürprizi! SHP, Kılıçdaroğlu’nun B planı mı?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 09.07.2024 15:35
SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu. Gözler eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Peki SHP'nin kurulması ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu SHP'nin başına mı geçecek? Soruların yanıtları haberimizde.
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