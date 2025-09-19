Muğla’da orman yangını! Bir araba alev kapanının ortasında kaldı

Muğla'da gece saatlerinde farklı ilçelerde başlayan orman yangınlarında Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangınların söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın esnasında Köyceğiz Pınar Mahallesi’nde yola sıçrayan alevler yolda bulunan ve içinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen araca sıçradı. Araç bir anda devasa alevler arasında kalırken itfaiye ekipleri araca müdahale etti. Rüzgarın da ters esmesi sonrası araç tamamen yanmaktan kurtuldu.

