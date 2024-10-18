Muğla’da orman yangını! A Haber bölgede

Muğla'da dün gece Dalaman ve Ortaca'da başlayıp devam eden yangınlarla mücadele devam ederken sabaha karşı bir yangın da Menteşe'de başladı. An itibarıyla aktif devam eden yangın sayısı 3'e yükseldi. 9 ev kül oldu. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

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