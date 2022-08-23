Muğla'da hatalı sollama ile gelen facia: 5 ölü

Muğla Seydikemer'de iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen arı yüklü kamyona çarptı. Kazada yaşamını yitiren iki eski ilçe belediye başkanı ile öğretim üyesi ve eski güreş ağasının cenazesi, Burdur'un Altınyayla ilçesinde toprağa verildi.

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