Muğla'da balıkçıların ağına takıldı! Denizin dibinden öyle bir şey çıkardılar ki...

Son dakika haberi... Muğla'da avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına 2 bin yıllık tarih takıldı. Teknenin ağları bir anda ağırlaştı. Balıkçılar denizin dibinden öyle bir şey çıkardılar ki...

Son dakika haberi... Muğla'da avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına 2 bin yıllık tarih takıldı. Teknenin ağları bir anda ağırlaştı. Balıkçılar denizin dibinden öyle bir şey çıkardılar ki...