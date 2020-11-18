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Muğla'da balıkçıların ağına takıldı! Denizin dibinden öyle bir şey çıkardılar ki...
Son dakika haberi... Muğla'da avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına 2 bin yıllık tarih takıldı. Teknenin ağları bir anda ağırlaştı. Balıkçılar denizin dibinden öyle bir şey çıkardılar ki...
Son dakika haberi... Muğla'da avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına 2 bin yıllık tarih takıldı. Teknenin ağları bir anda ağırlaştı. Balıkçılar denizin dibinden öyle bir şey çıkardılar ki...