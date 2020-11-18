Balıkçıların ağına 2 bin yıllık tarih takıldı! Denizin dibinden öyle bir şey çıkardılar ki...

DENİZİN DİBİNDE ÖYLE BİR ŞEY BULDU Kİ! GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI...

ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü!