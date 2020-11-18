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Haberler Galeri Balıkçıların ağına 2 bin yıllık tarih takıldı! Denizin dibinden öyle bir şey çıkardılar ki...

Balıkçıların ağına 2 bin yıllık tarih takıldı! Denizin dibinden öyle bir şey çıkardılar ki...

Son dakika haberi... Muğla'da avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına 2 bin yıllık tarih takıldı. Teknenin ağları bir anda ağırlaştı. Balıkçılar denizin dibinden öyle bir şey çıkardılar ki...

A Haber
Giriş Tarihi: 18.11.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 10:02
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Balıkçıların ağına 2 bin yıllık tarih takıldı! Denizin dibinden öyle bir şey çıkardılar ki...

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında balıkçılar avlanmak için denize açıldı. Ağlarını denizin 150 metre derinliğine bırakan balıkçılar sonrasında ağları toparlamaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Balıkçıların ağına 2 bin yıllık tarih takıldı! Denizin dibinden öyle bir şey çıkardılar ki...

AĞLAR AĞIRLAŞINCA...

Teknenin ağları ağırlaşınca balıkçılar bereketli bir av olduğunu düşünüp sevinmeye başladı. Ancak ağlara takılan balık yerine dev bir bronz heykeldi. Likya döneminden olduğu tahmin edilen kadın heykelini gören balıkçılar şok oldu.

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Balıkçıların ağına 2 bin yıllık tarih takıldı! Denizin dibinden öyle bir şey çıkardılar ki...

Sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine heykel vinç yardımı ile tekneden alınıp kamyonete yüklenerek Marmaris müze müdürlüğüne teslim edildi. 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen bronz heykel arkeloglar tarafından incelemeye alındı.

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Balıkçıların ağına 2 bin yıllık tarih takıldı! Denizin dibinden öyle bir şey çıkardılar ki...

DENİZİN DİBİNDE ÖYLE BİR ŞEY BULDU Kİ! GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI...

ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü!

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Balıkçıların ağına 2 bin yıllık tarih takıldı! Denizin dibinden öyle bir şey çıkardılar ki...

Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.