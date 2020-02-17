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17.02.2020

Müge Anlı canlı yayınında kızını arayan Abdullah Arslanoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı

Göz yaşları içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Abdullah Arslanoğlu, "Kızımdan 6 aydır haber alamıyorum" diyerek bulunmasını istedi. Müge Anlı'ya çocuklarına hem anne hem de baba olduğunu söyleyen Arslanoğlu, "Kızım Balıkesir'de animatör olarak çalışıyordu." dedi. Müge Anlı'da canlı yayına bağlananlar son dakika gelişmesi herkesi şoke etti.

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