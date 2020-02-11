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11.02.2020

Müge Anlı aşevi tırını Elazığ'a gönderdi! Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi tırı Türkiye'yi gezecek

Müge Anlı aşevi tırını canlı yayında tüm detaylarıyla anlattı. Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine hergün 3 öğün hizmet verecek olan aşevi, ilk olarak Elazığ için yola çıktı. Müge Anlı canlı yayında Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi için "Allah muhtaç etmesin ama Allah eksikliğini de göstermesin. Bu mobil aşevilerinin çok daha fazla olması taraftarıyım" şeklinde konuştu.

Müge Anlı 11 Şubat canlı yayınında Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi tırından söz etti. 12 yıldır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, sadece katilleri yakalatmak, kayıpları bulmak ya da cinayetleri çözmekle yetimedi.

Müge Anlı, bu kez de Elazığ'daki deprem sonrası sevenleriyle birlikte bir mobil aşevi kurdu. Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi ilk görev için Elazığ'a doğru yola çıktı.

Türkiye'nin her yerinde görev alması beklenen, muhtaç sahiplerine ulaşması için tasarlanan Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi tırı hakkında açıklamalarda bulunan Müge Anlı, "Afet dediğimiz şey insanın aklıyla çok küçük ve hafif atlatılacak bir şey. Bizler akıllıca davranırsak bu afetleri daha kolay atlatabiliriz" ifadelerini kullandı.

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