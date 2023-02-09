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Mucize çocuk Hazal ‘Su ister misin?’ sorusuna bakın ne yanıt verdi!

AA
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Giriş: 09.02.2023 16:39
Kahramanmaraş merkezli 2 deprem 10 ili yıktı. Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra 4 kişi sağ çıkarıldı. 5 yaşındaki Hazal'ın 'Su ister misin?' sorusuna verdiği yanıt ise herkesi duygulandırdı…
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