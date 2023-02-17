MSB: O baş koyduğun omuz devlettir millettir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremzede bir çocuğun yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı görüntüyü, "O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir" notu ile paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından pek çok yerde konuşlu birliklerden askerler afet bölgesinde görevlendirildi.

MEHMETÇİK SEFERBER

Arama kurtarma faaliyetlerine katılıp, asayişin tesisi gibi vazifeleri üstlenen Mehmetçik, çadır kurulumu, yemek ve yardımların dağıtımında da rol aldı.

MSB tarafından paylaşılan bir görüntüde deprem bölgesindeki bir kız çocuğunun, yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı anlar yer aldı.