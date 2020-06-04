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MSB duyurdu! 15’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi | VİDEO
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesine yer verildi.