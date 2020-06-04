04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları MSB duyurdu! 15’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi | VİDEO

MSB duyurdu! 15’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi | VİDEO

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2020 11:59
Güncelleme:04.06.2020 12:04
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesine yer verildi.

15’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
15’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Hazır olmalıyız
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Hazır olmalıyız
Öğrenciler LGS’ye böyle girecek!
Öğrenciler LGS’ye böyle girecek!
Yok artık! İnsanlık dışı olay
Yok artık! İnsanlık dışı olay
Camide şaşırtan manzara
Camide şaşırtan manzara
Acil durum hastanelerinde korona mesaisi başladı
Acil durum hastanelerinde korona mesaisi başladı
Yolcu otobüsünde korona paniği!
Yolcu otobüsünde korona paniği!
İstanbul'da uymayana ceza
İstanbul'da uymayana ceza
Yıldırım böyle düştü
Yıldırım böyle düştü
Meriç Nehri'nin kuraklıktan kurtuldu
Meriç Nehri'nin kuraklıktan kurtuldu
Kedi ile farenin kavgası kamerada
Kedi ile farenin kavgası kamerada
İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdiven itti!
İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdiven itti!
Daha Fazla Video Göster