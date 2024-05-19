Motosikletler otoyolda çarpıştı! Sürücüler metrelerce sürüklendi

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bursa istikametine gitmekte olan iki motosiklet birbiriyle çarpıştı. Metrelerce sürüklenen iki motosikletin sürücüsü yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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