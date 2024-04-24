24 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Motosikletin duran araca çarptığı kaza anı kameralarda

Motosikletin duran araca çarptığı kaza anı kameralarda

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.04.2024 13:27
Nevşehir’de seyir halindeki motosiklet sürücüsü önündeki duran hafif ticari araca çarptı. Çarpma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
150 liralık tıraş ücretini duyunca kendini kaybetti
150 liralık tıraş ücretini duyunca kendini kaybetti
Nisanda temmuz sıcakları geldi!
Nisanda temmuz sıcakları geldi!
Kayıp Berzeg’den 1 yıl sonra ilk iz!
Kayıp Berzeg’den 1 yıl sonra ilk iz!
Kuyumcu soygun güvenlik kamerasında
Kuyumcu soygun güvenlik kamerasında
Bıçaklı kavga amatör kamerada!
Bıçaklı kavga amatör kamerada!
Çaldığı motosikleti çaldırdı!
Çaldığı motosikleti çaldırdı!
Otomobil kamyona ok gibi saplandı!
Otomobil kamyona ok gibi saplandı!
Duran araca çarptı! Kaza anı kameralarda
Duran araca çarptı! Kaza anı kameralarda
Köyde çıkan yangında 3 ev alevlere teslim oldu
Köyde çıkan yangında 3 ev alevlere teslim oldu
İstanbul’da ayak ezme cinayeti
İstanbul'da "ayak ezme" cinayeti
Şehitler Abidesi’nde tören!
Şehitler Abidesi'nde tören!
Vergi dairesinde rüşvete suçüstü!
Vergi dairesinde rüşvete suçüstü!
Daha Fazla Video Göster