Minik Leyla’yı kim öldürdü? Ölümüne tüm köy sustu

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden yargılanan ve beraat eden 7 sanık hakkındaki hükmün gerekçeli kararı hazırlandı. Tüm köyün yapılan baskıyla susturulduğu açıklandı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN