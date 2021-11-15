15 Kasım 2021, Pazartesi
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Minik Leyla’yı kim öldürdü? Ölümüne tüm köy sustu
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden yargılanan ve beraat eden 7 sanık hakkındaki hükmün gerekçeli kararı hazırlandı. Tüm köyün yapılan baskıyla susturulduğu açıklandı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.