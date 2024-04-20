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Minibüs motosiklete çarptı! Ters yönden U dönüşü yapan minibüs kazaya neden oldu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 20.04.2024 16:17
Esenyurt'ta ters yönden U dönüşü yapan minibüs şoförü seyir halindeki motosikletliyi altına aldı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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