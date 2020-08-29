Milyonları ilgilendiriyor! Salçaya da hile karıştı

Ağustos ayının son günleri yaşanırken vatandaşlar kış hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Evlerde ve bahçelerde tatlı bir telaş yaşanırken domates sosları ve salçalar yapılıyor. Zorlu bir süreç yaşanırken marketten salça almayı tercih edenleri ciddi bir tehlike bekliyor. Gıda teröristleri salçaya da hile karıştırdı ve vatandaşların sağlıklarını da umursamıyor. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Vedat Sezer konuğu olan gıda uzmanı Alparslan Albayrak ile konuştu.