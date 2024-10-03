Milyarlık arsanın sahipleri aranıyor! Tapu var sahip yok

İstanbul Maslak'ta plazaların arasında olan bir kavşak ilginç bir haberle gündemde. O kavşağın sahibi aranıyor. Kavşağın bulunduğu alan üç kişinin üzerine kayıtlı görünüyor ama sahipleri ortada yok. Bulunamazlarsa o alan Hazine’ye devredilecek.

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