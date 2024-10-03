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Milyarlık arsanın sahipleri aranıyor! Tapu var sahip yok

Milyarlık arsanın sahipleri aranıyor! Tapu var sahip yok

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 15:05
İstanbul Maslak'ta plazaların arasında olan bir kavşak ilginç bir haberle gündemde. O kavşağın sahibi aranıyor. Kavşağın bulunduğu alan üç kişinin üzerine kayıtlı görünüyor ama sahipleri ortada yok. Bulunamazlarsa o alan Hazine’ye devredilecek.
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Milyarlık arsanın sahipleri aranıyor!
Milyarlık arsanın sahipleri aranıyor!
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