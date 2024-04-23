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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da hastane sınıfı ziyaret etti

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 23.04.2024 18:41
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hastanede tedavi gören çocukları ve hastane bünyesinde bulunan hastane sınıfını ziyaret etti.
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