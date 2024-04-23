Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da hastane sınıfı ziyaret etti

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hastanede tedavi gören çocukları ve hastane bünyesinde bulunan hastane sınıfını ziyaret etti.

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